Дело Дубинского: нардепа и еще четырех сообщников будут судить за госизмену

Народный депутат Украины и еще четыре человека будут судить за государственную измену. Им инкриминировано создание и участие в ней.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным источников РБК-Украина, речь идет об Александре Дубинском, Андрее Деркаче и экспрокуроре Константине Кулике.
По данным ГБР, в суд был передан обвинительный акт в отношении действующего и бывшего народных депутатов, экспрокурора, а также заместителя начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ и его помощника.
Следователи ГБР и СБУ разоблачили преступную организацию еще в ноябре 2023 года. Было установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в ЕС и НАТО.
В ходе расследования подозрение в госизмене и участии в преступной организации получил действующий нардеп, который находится под стражей. Его парламентскому коллеге также было доложено о подозрении.
"В частности они организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинских властях и ее западных партнерах", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писала о том, что скандальный нардеп Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему уже было доложено о подозрении в служебном подлоге. По мнению Дубинского, выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.
Тогда в рамках этого дела у нардепа проводились обыски.
Также Дубинский является фигурантом по делу об организации незаконных выездов через границу Украины. Нардеп был объявлен подозрение за схему с выездом "уклончан" и тоже проводили обыски у нардепа.
Впоследствии Дубинский получил подозрение еще и в государственной измене. По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).
В настоящее время Дубинский находится в СИЗО.
Подробно о Дубинском, громкие скандалы с его участием и в чем подозревают нардепа - читайте в материале РБК-Украина "Иск "Буратино". Кто такой Александр Дубинский и в чем его подозревают".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.