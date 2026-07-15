Питання на 1,8 млрд грн: Верховний суд повернувся до справи "останнього зомбі-банку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) хоче домогтися повернення до держбюджету близько 1,8 млрд гривень у справі колишнього "Укрінбанку". Для цього він просить Верховний суд дозволити взяти участь у розгляді справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

У чому суть конфлікту навколо "Укрінбанку"

Верховний суд розглядає черговий етап багаторічної справи навколо колишнього "Укрінбанку". У ФГВФО вважають, що рішення може визначити можливість повернення державі 1,8 млрд грн, виплачених вкладникам після виведення банку з ринку. У межах цього процесу Фонд просить допустити його до участі в розгляді справи.

Конфлікт навколо "Укрінбанку" тягнеться ще з часів масштабного очищення банківської системи НБУ. Після того як у 2015 році регулятор визнав банк неплатоспроможним, держава через ФГВФО виконала свої зобов'язання, виплативши вкладникам фінустанови 1,8 млрд грн. Проте повернути ці гроші до бюджету досі неможливо.

За даними Фонду, колишні акціонери за одну ніч заблокували процедуру ліквідації шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру. Фінустанову позбавили статусу банку, перейменували на ПАТ "Укрінком" ("Українська інноваційна компанія") та перереєстрували з Києва до м. Сєвєродонецьк (нині окуповане м. Сіверськодонецьк).

В результаті, стверджують у ФГВФО, всі ліквідні активи "Укрінбанку" перейшли під контроль новоствореної небанківської установи, а виплати державним структурам та іншим кредиторам було заблоковано.

У Фонді вважають, що наразі "Укрінком" намагається запустити процедуру власного банкрутства як звичайне комерційне підприємство. Це дозволить ліквідувати компанію за загальним кодексом, ігноруючи банківське законодавство, яке захищає кредиторів банку.

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Статус "зомбі-банку"

У червні 2024 року, після відновлення контролю над ПАТ "КСГ Банк", представники Фонду гарантування оголосили "Укрінбанк" останнім "зомбі-банком" в Україні.

Цим терміном регулятори називають фінансові установи, які де-факто припинили банківську діяльність, але де-юре відновили роботу як небанківські компанії через судові рішення, заблокувавши розрахунки з кредиторами.

Представники компанії "Укрінком" тоді заперечили таке визначення і заявили, що вважають його некоректним та таким, що не відповідає реальному статусу установи.