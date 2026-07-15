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Вопрос на 1,8 млрд грн: Верховный суд вернулся к делу "последнего зомби-банка"

19:12 15.07.2026 Ср
2 мин
От решения суда по делу бывшего "Укринбанка" зависит, сможет ли государство вернуть бюджетные средства
aimg Олег Хомчук
Вопрос на 1,8 млрд грн: Верховный суд вернулся к делу "последнего зомби-банка" ФГВФЛ просит допустить его к делу, которое может определить судьбу 1,8 млрд грн (фото: прессслужба "Укринкома")
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Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) хочет добиться возвращения в госбюджет около 1,8 млрд гривен по делу бывшего "Укринбанка". С этой целью он просит Верховный суд разрешить принять участие в рассмотрении дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

В чем суть конфликта вокруг "Укринбанка"

Верховный суд рассматривает очередной этап многолетнего дела вокруг бывшего "Укринбанка". В ФГВФЛ считают, что решение может определить возможность возврата государству 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам после вывода банка с рынка. В рамках этого процесса Фонд просит допустить его к участию в рассмотрении дела.

Конфликт вокруг "Укринбанка" тянется еще со времен масштабной очистки банковской системы НБУ. После того как в 2015 году регулятор признал банк неплатежеспособным, государство через ФГВФЛ выполнило свои обязательства, выплатив вкладчикам финучреждения 1,8 млрд грн. Однако вернуть эти деньги в бюджет до сих пор невозможно.

По данным Фонда, бывшие акционеры за одну ночь заблокировали процедуру ликвидации путем внесения изменений в Единый государственный реестр. Финучреждение лишили статуса банка, переименовали в ПАО "Укринком" ("Украинская инновационная компания") и перерегистрировали из Киева в г. Северодонецк (ныне оккупировано г. Северодонецк).

В результате, утверждают в ФГВФЛ, все ликвидные активы "Укринбанка" перешли под контроль новосозданного небанковского учреждения, а выплаты государственным структурам и другим кредиторам были заблокированы.

В Фонде считают, что "Укринком" пытается запустить процедуру собственного банкротства как обычное коммерческое предприятие. Это позволит ликвидировать компанию по общему кодексу, игнорируя банковское законодательство, защищающее кредиторов банка.

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Статус "зомби-банка"

В июне 2024 года после восстановления контроля над ПАО "КСГ Банк" представители Фонда гарантирования объявили "Укринбанк" последним "зомби-банком" в Украине.

Этим термином регуляторы называют финансовые учреждения, де-факто прекратившие банковскую деятельность, но де-юре возобновившие работу как небанковские компании из-за судебных решений, заблокировав расчеты с кредиторами.

Представители компании "Укринком" тогда не согласились с таким определением и заявили, что считают его некорректным и не отвечающим реальному статусу учреждения.

Напомним, ранее польский финтех-стартап Zen.com приобрел 100% акций национализированного PINbank. Финучреждение официально вернулось на украинский рынок в июне 2026 года после того, как новый собственник докапитализировал его на 200 млн грн.

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