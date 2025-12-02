ua en ru
"Спрацювали без втрат": ССО оприлюднили кадри ювелірної ліквідації окупантів під Покровськом

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 18:52
"Спрацювали без втрат": ССО оприлюднили кадри ювелірної ліквідації окупантів під Покровськом Ілюстративне фото: на лінії фронту бойові дії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ССО провели успішну операцію на Покровському напрямку, знищивши російських окупантів під час зачистки на території промислового об’єкта.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в своєму Telegram-каналі тактична група Сил спеціальних операцій.

На Покровському напрямку бійці 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій провели точкову операцію із зачистки промислового об’єкта, куди проникла група російських військових.

Так, під час розвідки з повітря оператори дронів виявили противника, який інфільтрувався на територію шахти. Оцінивши всі обставини, українські воїни сформували чіткий план дій.

Дочекавшись оптимальних погодних умов, група ССО вирушила до визначеного району для проведення операції.

Далі події розгорталися за наперед відпрацьованим сценарієм: встановлений контакт, ближній бій у форматі CQB та знищення ворожої групи.

При цьому підрозділ ССО діяв у взаємодії з операторами БпЛА, які забезпечували постійний контроль ситуації з повітря та підтримку FPV-дронами.

Завдяки злагодженості, швидкості та професійності спецпризначенців завдання було виконано без жодних втрат з українського боку. Ворог, який намагався інфільтруватися на об’єкт, був повністю ліквідований.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.

При цьому туман ускладнює оборону Покровська. Під прикриттям туману росіяни намагаються просочуватися до міста.

