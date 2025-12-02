"Сработали без потерь": ССО обнародовали кадры ювелирной ликвидации оккупантов под Покровском

ССО провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив российских оккупантов во время зачистки на территории промышленного объекта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщили в своем Telegram-канале тактическая группа Сил специальных операций.

На Покровском направлении бойцы 3-го отдельного полка Сил специальных операций провели точечную операцию по зачистке промышленного объекта, куда проникла группа российских военных.

Так, во время разведки с воздуха операторы дронов обнаружили противника, который инфильтрировался на территорию шахты. Оценив все обстоятельства, украинские воины сформировали четкий план действий.

Дождавшись оптимальных погодных условий, группа ССО отправилась в определенный район для проведения операции.

Далее события разворачивались по заранее отработанному сценарию: установленный контакт, ближний бой в формате CQB и уничтожение вражеской группы.

При этом подразделение ССО действовало во взаимодействии с операторами БпЛА, которые обеспечивали постоянный контроль ситуации с воздуха и поддержку FPV-дронами.

Благодаря слаженности, скорости и профессионализму спецназовцев задача была выполнена без потерь с украинской стороны. Враг, который пытался инфильтрироваться на объект, был полностью ликвидирован.