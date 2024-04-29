UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спрацювала на випередження. ДПСУ спіймали ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії

Фото: ДПСУ спіймали ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергій Пишкін

На Буковині прикордонники викрили канал втечі ухилянтів через державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону з України в Румунію групою осіб на ділянці відділу "Фальків", - розповідає ДПСУ. 

Чоловіки на "буханці" вирушили в бік кордону, але були затримані прикордонниками біля державного рубежу. Під час затримання порушники намагались втекти, але їх "спіймали". 

Пізніше прикордонники з'ясували, що серед затриманих мешканці: 

  • Київської; 
  • Житомирської; 
  • Дніпропетровської; 
  • Харківської областей.  

Затримані домовились з організатором каналу про їх доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску. Останній запросив до 9 тисяч євро з людини. 

Проти організатора каналу відкрито впровадження, а проти порушників - складені матеріали про адміністративне правопорушення.

 

Фото: ДПСУ спіймали ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як прикордонники врятували чоловіка, який блукав горами декілька днів під час спроби втекти до Румунії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУРумунія