Прикордонники врятували чоловіка, який три дні блукав в горах так і не дійшовши до Румунії

Прикордонники врятували українця, який намагався переткнути кордон з Румунією, проте загубився і три дні блукав горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

До контактного центру ДПСУ надійшов дзвінок від чоловіка, який розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією, проте заблукав і вже три дні перебуває без їжі та води.

За даними прикордонників, через безвихідь чоловік прохав про допомогу.

"Прикордонний наряд знайшов знесиленого українця. Його нагодували та надали медичну допомогу. Життю громадянина наразі нічого не загрожує. Просимо не нехтувати своєю безпекою, адже подібні ризики можуть призвести до непоправних наслідків", - наголосили в ДПСУ.