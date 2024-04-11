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Прикордонники врятували чоловіка, який три дні блукав в горах так і не дійшовши до Румунії

Україна, Четвер 11 квітня 2024 16:41
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Прикордонники врятували чоловіка, який три дні блукав в горах так і не дійшовши до Румунії Фото: прикордонники врятували чоловіка (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники врятували українця, який намагався переткнути кордон з Румунією, проте загубився і три дні блукав горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

До контактного центру ДПСУ надійшов дзвінок від чоловіка, який розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією, проте заблукав і вже три дні перебуває без їжі та води.

За даними прикордонників, через безвихідь чоловік прохав про допомогу.

"Прикордонний наряд знайшов знесиленого українця. Його нагодували та надали медичну допомогу. Життю громадянина наразі нічого не загрожує. Просимо не нехтувати своєю безпекою, адже подібні ризики можуть призвести до непоправних наслідків", - наголосили в ДПСУ.

Втікачі до Румунії

Нагадаємо, на Закарпатті напередодні Різдва 6 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, проте четверо ухилянтів заблукали в горах.

Згодом тіло одного з втікачів знайшли у Румунії.

Також українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини. Зауважимо, що чоловік заплатив за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.

Раніше ми писали, що прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії. Під час затримання довелося здійснити попереджувальні постріли.

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