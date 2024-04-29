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Сработала на опережение. ГПСУ поймали уклонистов, которые хотели бежать в Румынию

Фото: ГПСУ поймали уклонистов, которые хотели бежать в Румынию (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергей Пышкин

На Буковине пограничники разоблачили канал бегства уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков", - рассказывает ГПСУ. 

Мужчины на "буханке" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками у государственной границы. Во время задержания нарушители пытались убежать, но их "поймали". 

Позже пограничники выяснили, что среди задержанных жители: 

  • Киевской; 
  • Житомирской; 
  • Днепропетровской; 
  • Харьковской областей.  

Задержанные договорились с организатором канала об их доставке в Румынию в обход пунктов пропуска. Последний запросил до 9 тысяч евро с человека. 

Против организатора канала открыто производство, а против нарушителей - составлены материалы об административном правонарушении.

 

Фото: ГНСУ поймали уклонявшихся, которые хотели бежать в Румынию (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Напомним, РБК-Украина писало о том, как пограничники спасли мужчину, который бродил по горам несколько дней во время попытки бежать в Румынию.

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ДПСУРумыния