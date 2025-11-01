"Споживчий кошик війни": дослідження показало, на чому найбільше економлять українці

Нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus, які представили на New Food Summit 2025.
Дослідження показало, що понад половина українців економлять на кондитерських виробах, а ще - на рибі та морепродуктах. 47% стали рідше купувати м'ясо і м'ясні продукти, 37% - алкоголь, 26% - молочні продукти.
Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).
Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи "емоційні" покупки.
Лише 8% з опитаних відповіли, що не економлять на харчах. Торік цей показник становив 11%.
Найменше скорочують харчові бюджети мешканці Києва та західного регіону, де рівень доходів вищий. Схід і Південь демонструють найбільшу економію.
"Повномасштабна війна зробила харчування для українців не просто фізіологічною потребою, а частиною механізму виживання. Через їжу ми намагаємося впорядкувати життя, знайти стабільність і хоч якусь нормальність у щоденному стресі", - коментує соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.
Раніше ми писали про те, що НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.