"Потребительская корзина войны": исследование показало, на чем больше всего экономят украинцы

Новое исследование пищевых привычек показало, что еще больше украинцев стали экономить на продуктах. По сравнению с прошлым годом показатель вырос с 67% до 72%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты третьей волны исследования компании Gradus, которые представили на New Food Summit 2025.
Исследование показало, что более половины украинцев экономят на кондитерских изделиях, а еще - на рыбе и морепродуктах. 47% стали реже покупать мясо и мясные продукты, 37% - алкоголь, 26% - молочные продукты.
Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).
Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя "эмоциональные" покупки.
Лишь 8% из опрошенных ответили, что не экономят на продуктах. В прошлом году этот показатель составлял 11%.
Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и западного региона, где уровень доходов выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.
"Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе", - комментирует социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.
