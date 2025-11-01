"Потребительская корзина войны": исследование показало, на чем больше всего экономят украинцы

На чем экономят украинцы

Исследование показало, что более половины украинцев экономят на кондитерских изделиях, а еще - на рыбе и морепродуктах. 47% стали реже покупать мясо и мясные продукты, 37% - алкоголь, 26% - молочные продукты.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя "эмоциональные" покупки.

Лишь 8% из опрошенных ответили, что не экономят на продуктах. В прошлом году этот показатель составлял 11%.

Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и западного региона, где уровень доходов выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.

На чем больше всего экономят украинцы во время войны (инфографика Gradus)

"Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе", - комментирует социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.