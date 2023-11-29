Споживання зростає. В "Укренерго" закликали заощадливо користуватись електроенергією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом?

Хід відновлювальних робіт ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця, посилення вітру й подекуди сильний дощ.

Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській та Херсонській областях. Через негоду відключення додались в Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській областях

Загалом через непогоду знеструмлено 368 населених пунктів в:

Дніпропетровській;

Закарпатській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Полтавській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернігівській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 444 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додає "Укренерго".

Споживання

Рівень споживання електроенергії стрімко зростає й, згідно з прогнозом, буде триматися на максимумі протягом дня.

"Споживайте електрику ощадливо. Сьогодні просимо раціонально споживати електроенергію протягом всього дня", - пише пресслужба.

Виробництво електроенергії

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються. Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій", - додає "Укренерго".

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені.