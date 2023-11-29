Потребление растет. В "Укрэнерго" призвали экономно пользоваться электроэнергией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Какова ситуация со светом?

Ход восстановительных работ осложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица, усиление ветра и местами сильный дождь.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской и Херсонской областях. Из-за непогоды отключения добавились в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях

Всего из-за непогоды обесточены 368 населенных пунктов в:

Днепропетровской;

Закарпатской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".

Потребление

Уровень потребления электроэнергии стремительно растет и, согласно прогнозу, будет держаться на максимуме в течение дня.

"Потребляйте электричество экономно. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", - пишет пресс-служба.

Производство электроэнергии

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются. Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано с пониженной работой солнечных электростанций", - добавляет "Укрэнерго".

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.