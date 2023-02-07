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Споживання зростає, а в Одесі тривають ремонтні роботи: яка ситуація зі світлом сьогодні

Фото: в Україні сьогодні зростає споживання електроенергії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні зберігається дефіцит електроенергії сьогодні. Найскладніша ситуація в Одеській області, там тривають аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні в Україні зростає споживання електроенергії, але й поступово зростає й виробництво. З ремонту вивели блок однієї з ТЕС. Також Україна продовжує імпортувати електрику.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Працюють 7 бригад "Укренерго" та ДТЕК. Якщо не буде нових атак, на вихідних Одеса може повернутися до погодинних відключень світла.

До областей доведені ліміти споживання. У разі їх перевищення будуть введенні аварійні відключення світла.

Нагадаємо, у Житомирській області сьогодні є загроза аварійних відключень через морозну погоду.

Також в Одесі сьогодні оновили графіки відключення світла, проте там ситуація залишається складною.

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ОдесаУкренерговідключеня світлаЕлектроенергія