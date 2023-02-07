Потребление растет, а в Одессе продолжаются ремонтные работы: какая ситуация со светом сегодня

Сегодня в Украине растет потребление электроэнергии, но постепенно растет и производство. Из ремонта вывели блок одной из ТЭС. Также Украина продолжает импортировать электричество.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

В Одесской области продолжаются круглосуточные ремонты на энергетических объектах. Работают 7 бригад "Укрэнерго" и ДТЭК. Если не будет новых атак, на выходных Одесса может вернуться к почасовым отключениям света.

До областей доведены лимиты потребления. В случае их превышения будут введены аварийные отключения света.

Напомним, в Житомирской области сегодня есть угроза аварийных отключений из-за морозной погоды.

Также в Одессе сегодня обновили графики отключения света, однако ситуация остается сложной.

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