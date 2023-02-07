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У Житомирській області є загроза аварійних відключень світла: в ОВА звернулися до жителів

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Житомирська область, Вівторок 07 лютого 2023 10:22
У Житомирській області є загроза аварійних відключень світла: в ОВА звернулися до жителів Фото: в Житомирській області через похолодання є загроза аварійних відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через посилення морозів у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла. Тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Жителі Житомирщини! Зниження температури призводить до перевантаження електрообладнання, що може спричинити аварійні відключення", - попередив Бунечко.

За його словами, наразі енергетики області застосовують планові відключення за графіком "червоного" сектору, але у випадку збільшення споживання буде необхідність застосовувати всі три сектори обмежень.

"Просимо всіх споживачів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього необхідно максимально знизити споживання електроенергії", - зазанчив Бунечко.

Нагадаємо, тим часом в Одесі оновили графіки відключення світла, проте там ситуація залишається складною.

Також ми писали, чи вплинуло похолодання на відключення світла в Києві.

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Житомир енергетики Електроенергія
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