У Житомирській області є загроза аварійних відключень світла: в ОВА звернулися до жителів
Через посилення морозів у Житомирській області є загроза аварійних відключень світла. Тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Жителі Житомирщини! Зниження температури призводить до перевантаження електрообладнання, що може спричинити аварійні відключення", - попередив Бунечко.
За його словами, наразі енергетики області застосовують планові відключення за графіком "червоного" сектору, але у випадку збільшення споживання буде необхідність застосовувати всі три сектори обмежень.
"Просимо всіх споживачів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього необхідно максимально знизити споживання електроенергії", - зазанчив Бунечко.
Нагадаємо, тим часом в Одесі оновили графіки відключення світла, проте там ситуація залишається складною.
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