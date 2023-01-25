Споживання зростає через похолодання: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

З огляду зростання споживання збільшується і дефіцит потужності. При чому виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження вводять аварійні відключення.

До того ж, за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Ремонтні роботи тривають там, де військові надали дозвіл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як вирішити проблему ударів Росії по енергосистемі України.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну".

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