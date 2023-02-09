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Споживання залишається значним через морози. Яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: споживання електроенергії в Україні залишається значним через морози (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Споживання електроенергії залишається значним через морози, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Ліміти сьогодн не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

"В цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться", - додали в компанії.

Крім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.

"Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - констатували енергетики.

Як повідомлялось, в Одесі та районі продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тільки за ніч в Одеському районі сталися понад 100 аварій на електромережах, в самій Одесі не курсують тролейбуси та трамваї.

Крім того, у Львові та області вдень 9 лютого планують зменшити кількість та тривалість відключень світла. Графіки не будуть застосовуватись до 15.00.

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Одесавідключеня світлаенергетики