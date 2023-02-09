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У Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла: подробиці

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Львів, Четвер 09 лютого 2023 11:36
У Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла: подробиці Фото: у Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львові та області вдень 9 лютого планують зменшити кількість та тривалість відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Львівобленерго".

"У четвер (9 лютого) у Львові та області до 15:00 очікується зменшення кількості та тривалості відключень, враховуючи ситуацію в енергосистемі, після 15:00 відключення за погодинним графіком", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися графік та свою групу відключення ви можете тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та районі продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Лише за ніч в Одеському районі сталося понад 100 аварій на електромережах, у самій Одесі не курсують тролейбуси та трамваї.

Також РБК-Україна розібралося, чому енергосистема України не витримує навантажень після ремонтів. Детальніше у нашому матеріалі.

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