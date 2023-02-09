У Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла: подробиці

Фото: у Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Львові та області вдень 9 лютого планують зменшити кількість та тривалість відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Львівобленерго".

"У четвер (9 лютого) у Львові та області до 15:00 очікується зменшення кількості та тривалості відключень, враховуючи ситуацію в енергосистемі, після 15:00 відключення за погодинним графіком", - йдеться у повідомленні. Дізнатися графік та свою групу відключення ви можете тут.