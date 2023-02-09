Потребление остается значительным из-за морозов. Какая ситуация со светом в Украине

Потребление электроэнергии остается значительным из-за морозов, дефицит мощности сохраняется. Лимиты сегодня не определялись для Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным "Укрэнерго", лимиты потребления не приходились в Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую области.
"В этих регионах сегодня запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться", – добавили в компании.
Кроме того, в Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии.
"Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", - констатировали энергетики.
Как сообщалось, в Одессе и районе продолжают применять экстренные отключения света. Только за ночь в Одесском районе произошло более 100 аварий на электросетях, в самой Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.
Кроме того, во Львове и области днем 9 февраля планируется уменьшить количество и продолжительность отключений света. Графики не будут применяться до 15:00.
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