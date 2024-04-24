Споживання продовжує зростати, в енергосистемі дефіцит: яка ситуація зі світлом

"Сьогодні о 09:30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії", - пише "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок масованих ударів наразі електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії, аби покрити всі потреби українців.

Водночас вчора, 23 квітня, вечірній максимум був на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня через застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00.

Обмеження

Обмеження споживання діятимуть в Харківській області протягом доби. Зокрема обмежено споживання для промисловості у Кривому розі.

У тому ж числі, вже третій день поспіль "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - додає "Укренерго".

Протиповітряна оборона

Протягом останніх тижнів ворог посилив масовані удари проти України, через що питання з енергопостачанням, а також посиленням протиповітряної оборони стали гострішими. Ці питання обговорювались під час ініційованого президентом Володимиром Зеленським засідання Ради Україна-НАТО.

Підбиваючи підсумки засідання, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що партнери України погодились посилити протиповітряну оборону країни, а анонси щодо цього варто очікувати вже найближчим часом.