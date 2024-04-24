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Споживання продовжує зростати, в енергосистемі дефіцит: яка ситуація зі світлом

Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні зранку, 24 квітня, рівень споживання вищий, ніж у той самий період вчора. Дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Сьогодні о 09:30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії", - пише "Укренерго". 

Зазначається, що внаслідок масованих ударів наразі електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії, аби покрити всі потреби українців. 

Водночас вчора, 23 квітня, вечірній максимум був на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня через застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00. 

Обмеження 

Обмеження споживання діятимуть в Харківській області протягом доби. Зокрема обмежено споживання для промисловості у Кривому розі. 

У тому ж числі, вже третій день поспіль "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - додає "Укренерго". 

Протиповітряна оборона 

Протягом останніх тижнів ворог посилив масовані удари проти України, через що питання з енергопостачанням, а також посиленням протиповітряної оборони стали гострішими. Ці питання обговорювались під час ініційованого президентом Володимиром Зеленським засідання Ради Україна-НАТО. 

Підбиваючи підсумки засідання, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що партнери України погодились посилити протиповітряну оборону країни, а анонси щодо цього варто очікувати вже найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Укренерго