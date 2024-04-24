RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потребление продолжает расти, в энергосистеме дефицит: какая ситуация со светом

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня утром, 24 апреля, уровень потребления выше, чем в тот же период вчера. Дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии", - пишет "Укрэнерго". 

Отмечается, что в результате массированных ударов пока электростанции не могут производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности украинцев. 

В то же время вчера, 23 апреля, вечерний максимум был на 3,5% ниже, чем 22 апреля из-за применения графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00. 

Ограничения 

Ограничения потребления будут действовать в Харьковской области в течение суток. В частности ограничено потребление для промышленности в Кривом Роге. 

В том же числе, уже третий день подряд "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - добавляет "Укрэнерго". 

Противовоздушная оборона 

В течение последних недель враг усилил массированные удары против Украины, из-за чего вопросы с энергоснабжением, а также усилением противовоздушной обороны стали более острыми. Эти вопросы обсуждались во время инициированного президентом Владимиром Зеленским заседания Совета Украина-НАТО. 

Подводя итоги заседания, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что партнеры Украины согласились усилить противовоздушную оборону страны, а анонсы по этому поводу стоит ожидать уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго