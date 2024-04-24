Потребление продолжает расти, в энергосистеме дефицит: какая ситуация со светом

"Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии", - пишет "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате массированных ударов пока электростанции не могут производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности украинцев.

В то же время вчера, 23 апреля, вечерний максимум был на 3,5% ниже, чем 22 апреля из-за применения графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00.

Ограничения

Ограничения потребления будут действовать в Харьковской области в течение суток. В частности ограничено потребление для промышленности в Кривом Роге.

В том же числе, уже третий день подряд "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - добавляет "Укрэнерго".

Противовоздушная оборона

В течение последних недель враг усилил массированные удары против Украины, из-за чего вопросы с энергоснабжением, а также усилением противовоздушной обороны стали более острыми. Эти вопросы обсуждались во время инициированного президентом Владимиром Зеленским заседания Совета Украина-НАТО.

Подводя итоги заседания, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что партнеры Украины согласились усилить противовоздушную оборону страны, а анонсы по этому поводу стоит ожидать уже в ближайшее время.