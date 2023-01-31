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Споживання електроенергії зростає через похолодання, - "Укренерго"

Фото: споживання електроенергії зростає через похолодання (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Повідомляється, що енергосистема все ще відновлюється після попередніх ракетних обстрілів росіян, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі перевищення лімітів не зафіксовано, тому аварійні відключення не застосовувалися. Проте, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в областях та застосування обмежень.

До того ж, протягом доби декілька блоків ТЕС було виведено в ремонт з технологічних причин. Внаслідок чого виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Як повідомлялося раніше, по Україні перенесли так звані "дні без відключення електроенергії" через велике навантаження.

РБК-Україна також повідомляло, що у ДТЕК закликають вимикати прилади з розеток під час відсутності електроенергії.

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ЕлектроенергіяВіялові відключенняУкренерго