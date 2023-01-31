Потребление электроэнергии растет из-за похолодания, - "Укрэнерго"

Сообщается, что энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих ракетных обстрелов россиян, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов не зафиксировано, поэтому аварийные отключения не применялись. Однако, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в областях и применения ограничений.

К тому же, в течение суток несколько блоков ТЭС были выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате чего производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Как сообщалось ранее, по Украине перенесли так называемые "дни без отключения электроэнергии" из-за большой нагрузки.

РБК-Украина также сообщало, что в ДТЭК призывают выключать приборы из розеток при отсутствии электроэнергии.

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