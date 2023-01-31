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День без відключень світла. В усіх областях перенесли перевірки: яка причина

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 09:05
День без відключень світла. В усіх областях перенесли перевірки: яка причина Фото: по всій Україні скасували дні без відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

По всій Україні перенесли так звані "дні без відключення світла". Енергетики не будуть проводити заміри споживання через велике навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Раніше повідомлялося, що кожен регіон з 24 січня по 2 лютого буде мати один день, коли світло не вимикатимуть. У цей період фахівці повинні перевірити споживання електроенергії та навантаження на систему.

Режимні дні перенесли через велике навантаження на енергомережу, яке зараз фіксуються в Україні.

"Для того, щоб дати "безліміт" споживання електроенергії одній області, потрібно значно обмежити споживання іншій. На жаль, в нинішніх реаліях це - неможливо. Енергосистема все ще відновлюється від постійних ракетних атак, тому проведення режимних днів у регіонах може призвести до створення аварійних ситуацій у мережах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше день без відключень світла скасували у Черкаській області. Він був запланований на 24 січня.

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