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Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні зросло споживання електроенергії у зв'язку з початком робочого тижня. При цьому дефіцит в енергосистемі залишається значним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Повідомляється, що енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій російських ракетних атак, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Внаслідок цього виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі аварійні відключення не застосовуються Але при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування.

Окрім цього, триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.

Як повідомлялося раніше, ситуація в енергосистемі Одеської області після останніх обстрілів РФ досі залишається доволі складною.

РБК-Україна повідомляло, коли Одеса та область зможуть повернутися до графіків відключення світла.

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ЕлектроенергіяВіялові відключенняУкренерго