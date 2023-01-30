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Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине выросло потребление электроэнергии в связи с началом рабочей недели. При этом дефицит в энергосистеме остается значительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сообщается, что энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий российских ракетных атак, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

До всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. В настоящее время аварийные отключения не применяются. Но при превышении лимитов в регионах возможно их применение.

Кроме того, продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных.

Как сообщалось ранее, ситуация в энергосистеме Одесской области после последних обстрелов РФ до сих пор остается достаточно сложной.

РБК-Украина сообщало, когда Одесса и область смогут вернуться к графику отключения света.

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ЭлектроэнергияВеерные отключенияУкрэнерго