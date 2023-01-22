Споживання дещо зросло, дефіцит залишається суттєвим: яка ситуація зі світлом в Україні

Завдяки вихідним, навіть незважаючи на похолодання, до всіх обленерго доведені трохи більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Але перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того, у прифронтових районах Донецької області через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Але після кожної наступної атаки відновлення стає все складнішим та триває довше.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

При цьому семи українським обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення електроенергії.

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