Спотовая цена на газ в Европе обновила трехмесячный максимум

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт “на сутки вперед”) на торгах вечером 27 апреля обновил трехмесячные максимумы. Стоимость голубого топлива с поставкой в среду впервые с конца января выросла до 272 долларов за тысячу кубометров.

С начала года средняя цена контракта "на сутки вперед" на TTF составила 236 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен на газ в Европе связывают с холодной погодой и отказом “Газпрома” от увеличения транзита прокачки российского газа через транспортную систему Украины в мае.

В пятницу, 23 апреля, "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май. Планировалось увеличить прокачку голубого топлива с 64 млн кубических метров до 124 млн. После этого цена на газ на голландском хабе упала на 22 доллара. Однако во вторник, 27 апреля, стало известно, что “Газпром” проигнорировал предложение украинской стороны и после несостоявшегося аукциона котировки на газ продолжили рост.