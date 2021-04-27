Спотова ціна на газ в Європі оновила тримісячний максимум
Спотова ціна газу на голландському хабі TTF (контракт "на добу вперед") на торгах ввечері 27 квітня оновив тримісячні максимуми. Вартість блакитного палива з постачанням в середу вперше з кінця січня зросла до 272 доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані торгів.
З початку року середня ціна контракту "на добу вперед" на TTF склала 236 доларів за тисячу кубометрів.
Зростання цін на газ в Європі пов'язують з холодною погодою і відмовою "Газпрому" від збільшення транзиту прокачування російського газу через транспортну систему України в травні.
У п'ятницю, 23 квітня, "Оператор ГТС України" оголосив аукціон на додаткове прокачування газу до Європи на травень. Планувалося збільшити прокачування блакитного палива з 64 млн кубічних метрів до 124 млн. Після цього ціна на газ на голландському хабі впала на 22 долари. Однак у вівторок, 27 квітня, стало відомо, що "Газпром" проігнорував пропозицію української сторони і після невдалого аукціону котирування на газ продовжили зростання.
Нагадаємо, 20 квітня, глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив про готовність компанії надати додаткові транзитні потужності для постачання російського газу в ЄС. Однак "Газпром" відмовчується, не дивлячись на свої заяви про складнощі з наповненням європейських сховищ.
Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше в порівнянні з груднем.
НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу строком на 5 років. Обсяги постачання газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.