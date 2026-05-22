Spotify кидає виклик NotebookLM: як працює новий ШІ-генератор подкастів і аудіокниг

Studio від Spotify Labs

Користувачам став доступний автономний додаток для ПК під назвою Studio від Spotify Labs. Замість читання довгих робочих зведень або перегляду планерів ШІ-агенти пропонують користувачам персоналізоване аудіошоу.

Які переваги:

Глибока інтеграція з персональними даними. З дозволу користувача додаток підключається до електронної пошти, календарів, робочих документів та нотаток. Спеціальний ШІ-агент може самостійно шукати інформацію у мережі та компонувати її в єдиний аудіофайл.

Складні контекстні запити. Система розуміє багатозадачні інструкції природною мовою. Користувач може попросити: "Створи щоденний аудіодайджест для моєї подорожі Італією. Склади плани на день, використовуючи календар і бронювання готелів. Порекомендуй гарне місце для вечері неподалік і закінчи подкастом, який мені сподобається слухати у дорозі".

Приватність та синхронізація. Усі згенеровані випуски є повністю конфіденційними - вони автоматично зберігаються в особистій медіатеці користувача та миттєво синхронізуються між мобільною та десктопною версіями Spotify.

Наразі Studio виходить у форматі дослідного прев’ю (Research Preview) для обмеженого кола повнолітніх користувачів у понад 20 країнах. Представники компанії чесно попереджають: технологія перебуває на ранній стадії, тому ШІ може помилятися або видавати недостовірні факти.

Партнерство з ElevenLabs

Другим стратегічним вектором Spotify став ринок цифрових книг, де платформа вже демонструє стрімке фінансове зростання. Наразі каталог сервісу налічує понад 700 000 найменувань, а передплатна модель Audiobook+ вже перетнула позначку в 1 мільйон підписників.

Для підтримки темпів масштабування Spotify оголосила про запуск інструменту для авторів на базі технологій стартапу ElevenLabs. Починаючи з червня 2026 року, у закритому бета-тесті для англомовних письменників з'явиться можливість безкоштовно згенерувати до 5 аудіокниг зі своїх рукописів.

До слова, компанія використовує найновіші мовні моделі з природною експресією людського голосу, повністю нівелюючи потребу у дорогих студіях звукозапису.

Ключові деталі книжкових оновлень:

Жодних ексклюзивних контрактів. Автори, які згенерували аудіокнигу через інструменти Spotify, мають повне право розповсюджувати отриманий аудіофайл на будь-яких інших платформах.

Мовна експансія. Хаб Spotify for Authors розширює підтримку на 10 нових мов (включно з французькою, німецькою, нідерландською та скандинавськими мовами).

Гнучкі тарифи. Влітку лінійка планів Audiobook+ розшириться додатковими пакетами з вищими лімітами годин для прослуховування, а згодом з'являться спеціальні умови для студентів та сімейних підписок.

Окрім цього, Spotify спрощує пошук літератури для слухачів. Цього літа інтелектуальна функція Prompted Playlist (створення плейлистів за текстовим описом настрою чи теми), яка вже працює для музики та подкастів, стане доступною і для аудіокниг.

Також користувачі отримають можливість вести повноцінний діалог із ШІ природною мовою, щоб знаходити нові релевантні твори на основі своїх унікальних уподобань.