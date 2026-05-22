Spotify бросает вызов NotebookLM: как работает новый ИИ-генератор подкастов и аудиокниг

Studio от Spotify Labs

Пользователям стало доступно автономное приложение для ПК под названием Studio от Spotify Labs. Вместо чтения длинных рабочих сводок или просмотра планеров ИИ-агенты предлагают пользователям персонализированное аудиошоу.

Какие преимущества:

Глубокая интеграция с персональными данными. С разрешения пользователя приложение подключается к электронной почте, календарям, рабочим документам и заметкам. Специальный ИИ-агент может самостоятельно искать информацию в сети и компоновать ее в единый аудиофайл.

Сложные контекстные запросы. Система понимает многозадачные инструкции на естественном языке. Пользователь может попросить: "Создай ежедневный аудиодайджест для моего путешествия по Италии. Составь планы на день, используя календарь и бронирование отелей. Порекомендуй хорошее место для ужина неподалеку и закончи подкастом, который мне понравится слушать в дороге".

Приватность и синхронизация. Все сгенерированные выпуски полностью конфиденциальны - они автоматически сохраняются в личной медиатеке пользователя и мгновенно синхронизируются между мобильной и десктопной версиями Spotify.

Сейчас Studio выходит в формате исследовательского превью (Research Preview) для ограниченного круга совершеннолетних пользователей в более чем 20 странах. Представители компании честно предупреждают: технология находится на ранней стадии, поэтому ИИ может ошибаться или выдавать недостоверные факты.

Партнерство с ElevenLabs

Вторым стратегическим вектором Spotify стал рынок цифровых книг, где платформа уже демонстрирует стремительный финансовый рост. Сейчас каталог сервиса насчитывает более 700 000 наименований, а подписная модель Audiobook+ уже пересекла отметку в 1 миллион подписчиков.

Для поддержки темпов масштабирования Spotify объявила о запуске инструмента для авторов на базе технологий стартапа ElevenLabs. Начиная с июня 2026 года, в закрытом бета-тесте для англоязычных писателей появится возможность бесплатно сгенерировать до 5 аудиокниг из своих рукописей.

К слову, компания использует новейшие языковые модели с естественной экспрессией человеческого голоса, полностью нивелируя потребность в дорогих студиях звукозаписи.

Ключевые детали книжных обновлений:

Никаких эксклюзивных контрактов. Авторы, которые сгенерировали аудиокнигу через инструменты Spotify, имеют полное право распространять полученный аудиофайл на любых других платформах.

Языковая экспансия. Хаб Spotify for Authors расширяет поддержку на 10 новых языков (включая французский, немецкий, нидерландский и скандинавские языки).

Гибкие тарифы. Летом линейка планов Audiobook+ расширится дополнительными пакетами с более высокими лимитами часов для прослушивания, а впоследствии появятся специальные условия для студентов и семейных подписок.

Кроме этого, Spotify упрощает поиск литературы для слушателей. Этим летом интеллектуальная функция Prompted Playlist (создание плейлистов по текстовому описанию настроения или темы), которая уже работает для музыки и подкастов, станет доступной и для аудиокниг.

Также пользователи получат возможность вести полноценный диалог с ИИ на естественном языке, чтобы находить новые релевантные произведения на основе своих уникальных предпочтений.