Spotify додав нові функції, які змінять ваш музичний досвід назавжди

Понеділок 15 вересня 2025 15:55
Spotify додав нові функції, які змінять ваш музичний досвід назавжди
Автор: Павло Колеснік

Spotify продовжує дивувати користувачів новими можливостями. Нещодавно сервіс додав функції, які обіцяють повністю змінити ваш спосіб прослуховування музики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із провідних світових сайтів про технології та лайфхаки Lifehacker.

Приховуйте пісні, які не хочете слухати

Іноді Spotify відтворює пісні, які ви вже чули занадто багато разів або які просто не хочете слухати на даний момент. Тепер їх можна швидко приховувати з плейлиста: у режимі "Виконується" натисніть на три крапки і виберіть "Приховати в цьому плейлисті".

Пісня перестане програватися в цьому плейлисті, а поруч із нею з'явиться червоний мінус. Якщо передумаєте - натисніть "Показати в цьому плейлисті".

Приховуйте пісні, які не хочете слухати

Відкладіть пісню на 30 днів

Хоча повністю заблокувати трек не можна, Spotify дозволяє "відкласти" його на місяць. Для цього відкрийте міні-плеєр, натисніть X поруч із піснею і виберіть "Не пропонувати цю пісню ніде протягом 30 днів". Пісню поступово видалять з алгоритмічних плейлистів, і ви не почуєте її протягом місяця.

Відкладіть пісню на 30 днів

Розширені елементи управління для Premium

Передплатники Spotify Premium отримують поліпшені елементи управління відтворенням: у черзі пісень з'явилися кнопки для перемішування, повтору і таймера сну.

На безкоштовному тарифі ввімкнено Smart Shuffle і "Відтворення", які автоматично додають пісні в чергу. Premium-користувачі можуть відключити обидві функції через "Налаштування та конфіденційність", "Відтворення".

Розширені елементи управління для Premium

Налаштування плейлистів під себе

Spotify спростив управління плейлистами: кнопки "Додати", "Змінити" і "Сортувати" дають змогу швидко створювати нові списки. Функція "Додати" показує рекомендовані треки і оновлює рекомендації в міру додавання пісень.

У деяких регіонах можна створювати плейлисти прямо з "Вподобані пісні", фільтруючи за жанром або настроєм, а також додавати обкладинки.

Налаштовуйте плейлисти на свій смак

Розумні фільтри для музичної бібліотеки

Користувачі Premium зможуть використовувати смарт-фільтри у вкладці "Ваша бібліотека", щоб відбирати музику за настроєм, жанром або активністю. Фільтри працюють не тільки для пісень, а й для подкастів та аудіокниг.

Функція поступово з'являється в різних країнах світу.

Спробуйте розумні фільтри для своєї музичної бібліотеки

Спілкування з вашим Spotify DJ

У Spotify є вбудований ШІ-діджей, який підбирає треки. Цього року з'явилася можливість розмовляти з DJ і замовляти пісні голосом. Поки що функція доступна в 60 країнах.

На вкладці пошуку Spotify знайдіть "DJ", натисніть кнопку відтворення, і ШІ-діджей увімкне мікс із музики та запитів. Потім натисніть і утримуйте кнопку "DJ" праворуч і поговоріть, щоб відправити свої музичні запити.

Поговоріть зі своїм ШІ-діджеєм

Виправте плейлист Discover Weekly

Якщо вас не влаштовує добірка Discover Weekly, Premium-користувачі можуть оновити її. У верхній частині плейлиста з'явилися кнопки жанрів - під час натискання створюється новий плейлист із 30 пісень обраного жанру.

Виправте свій плейлист Discover Weekly

