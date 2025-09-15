ua en ru
Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегда

Понедельник 15 сентября 2025 15:55
Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегда Новые функции Spotify, которые стоит попробовать пользователям Apple Music (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Spotify продолжает удивлять пользователей новыми возможностями. Недавно сервис добавил функции, которые обещают полностью изменить ваш способ прослушивания музыки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker.

Скрывайте песни, которые не хотите слушать

Иногда Spotify воспроизводит песни, которые вы уже слышали слишком много раз или которые просто не хотите слушать в данный момент. Теперь их можно быстро скрывать из плейлиста: в режиме "Исполняется" нажмите на три точки и выберите "Скрыть в этом плейлисте".

Песня перестанет проигрываться в этом плейлисте, а рядом с ней появится красный минус. Если передумаете - нажмите "Показать в этом плейлисте".

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаСкрывайте песни, которые не хотите слушать (фото: Lifehacker)

Отложите песню на 30 дней

Хотя полностью заблокировать трек нельзя, Spotify позволяет "отложить" его на месяц. Для этого откройте мини-плеер, нажмите X рядом с песней и выберите "Не предлагать эту песню нигде в течение 30 дней". Песню постепенно удалят из алгоритмических плейлистов, и вы не услышите ее в течение месяца.

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаОтложите песню на 30 дней (фото: Lifehacker)

Расширенные элементы управления для Premium

Подписчики Spotify Premium получают улучшенные элементы управления воспроизведением: в очереди песен появились кнопки для перемешивания, повтора и таймера сна.

На бесплатном тарифе включены "Smart Shuffle" и "Воспроизведение", которые автоматически добавляют песни в очередь. Premium-пользователи могут отключить обе функции через "Настройки и конфиденциальность", "Воспроизведение".

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаРасширенные элементы управления для Premium (фото: Lifehacker)

Настройка плейлистов под себя

Spotify упростил управление плейлистами: кнопки "Добавить", "Изменить" и "Сортировать" позволяют быстро создавать новые списки. Функция "Добавить" показывает рекомендуемые треки и обновляет рекомендации по мере добавления песен.

В некоторых регионах можно создавать плейлисты прямо из "Понравившиеся песни", фильтруя по жанру или настроению, а также добавлять обложки.

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаНастраивайте плейлисты по своему вкусу (фото: Lifehacker)

Умные фильтры для музыкальной библиотеки

Пользователи Premium смогут использовать смарт-фильтры во вкладке "Ваша библиотека", чтобы отбирать музыку по настроению, жанру или активности. Фильтры работают не только для песен, но и для подкастов и аудиокниг.

Функция постепенно появляется в разных странах мира.

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаПопробуйте умные фильтры для своей музыкальной библиотеки (фото: Spotify)

Общение с вашим Spotify DJ

В Spotify есть встроенный ИИ-диджей, который подбирает треки. В этом году появилась возможность разговаривать с DJ и заказывать песни голосом. Пока функция доступна в 60 странах.

На вкладке поиска Spotify найдите "DJ", нажмите кнопку воспроизведения, и ИИ-диджей включит микс из музыки и запросов. Затем нажмите и удерживайте кнопку "DJ" справа и поговорите, чтобы отправить свои музыкальные запросы.

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаПоговорите со своим ИИ-диджеем (фото: Spotify)

Исправьте плейлист Discover Weekly

Если вас не устраивает подборка Discover Weekly, Premium-пользователи могут обновить ее. В верхней части плейлиста появились кнопки жанров - при нажатии создается новый плейлист из 30 песен выбранного жанра.

Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегдаИсправьте свой плейлист Discover Weekly (фото: Lifehacker)

