Spotify добавил новые функции, которые изменят ваш музыкальный опыт навсегда
Spotify продолжает удивлять пользователей новыми возможностями. Недавно сервис добавил функции, которые обещают полностью изменить ваш способ прослушивания музыки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker.
Скрывайте песни, которые не хотите слушать
Иногда Spotify воспроизводит песни, которые вы уже слышали слишком много раз или которые просто не хотите слушать в данный момент. Теперь их можно быстро скрывать из плейлиста: в режиме "Исполняется" нажмите на три точки и выберите "Скрыть в этом плейлисте".
Песня перестанет проигрываться в этом плейлисте, а рядом с ней появится красный минус. Если передумаете - нажмите "Показать в этом плейлисте".
Скрывайте песни, которые не хотите слушать (фото: Lifehacker)
Отложите песню на 30 дней
Хотя полностью заблокировать трек нельзя, Spotify позволяет "отложить" его на месяц. Для этого откройте мини-плеер, нажмите X рядом с песней и выберите "Не предлагать эту песню нигде в течение 30 дней". Песню постепенно удалят из алгоритмических плейлистов, и вы не услышите ее в течение месяца.
Отложите песню на 30 дней (фото: Lifehacker)
Расширенные элементы управления для Premium
Подписчики Spotify Premium получают улучшенные элементы управления воспроизведением: в очереди песен появились кнопки для перемешивания, повтора и таймера сна.
На бесплатном тарифе включены "Smart Shuffle" и "Воспроизведение", которые автоматически добавляют песни в очередь. Premium-пользователи могут отключить обе функции через "Настройки и конфиденциальность", "Воспроизведение".
Расширенные элементы управления для Premium (фото: Lifehacker)
Настройка плейлистов под себя
Spotify упростил управление плейлистами: кнопки "Добавить", "Изменить" и "Сортировать" позволяют быстро создавать новые списки. Функция "Добавить" показывает рекомендуемые треки и обновляет рекомендации по мере добавления песен.
В некоторых регионах можно создавать плейлисты прямо из "Понравившиеся песни", фильтруя по жанру или настроению, а также добавлять обложки.
Настраивайте плейлисты по своему вкусу (фото: Lifehacker)
Умные фильтры для музыкальной библиотеки
Пользователи Premium смогут использовать смарт-фильтры во вкладке "Ваша библиотека", чтобы отбирать музыку по настроению, жанру или активности. Фильтры работают не только для песен, но и для подкастов и аудиокниг.
Функция постепенно появляется в разных странах мира.
Попробуйте умные фильтры для своей музыкальной библиотеки (фото: Spotify)
Общение с вашим Spotify DJ
В Spotify есть встроенный ИИ-диджей, который подбирает треки. В этом году появилась возможность разговаривать с DJ и заказывать песни голосом. Пока функция доступна в 60 странах.
На вкладке поиска Spotify найдите "DJ", нажмите кнопку воспроизведения, и ИИ-диджей включит микс из музыки и запросов. Затем нажмите и удерживайте кнопку "DJ" справа и поговорите, чтобы отправить свои музыкальные запросы.
Поговорите со своим ИИ-диджеем (фото: Spotify)
Исправьте плейлист Discover Weekly
Если вас не устраивает подборка Discover Weekly, Premium-пользователи могут обновить ее. В верхней части плейлиста появились кнопки жанров - при нажатии создается новый плейлист из 30 песен выбранного жанра.
Исправьте свой плейлист Discover Weekly (фото: Lifehacker)
Вас может заинтересовать:
- Основатель Spotify инвестировал 600 млн евро в компанию с дронами для Украины
- Apple официально признала этот популярный iPhone "винтажным"
- Apple оштрафовали на 2 млрд долларов после жалобы Spotify