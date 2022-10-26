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"Спостерігається позитивний тренд": Зеленський про оборонну співпрацю з Ізраїлем

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 19:10
"Спостерігається позитивний тренд": Зеленський про оборонну співпрацю з Ізраїлем Фото: Україна та Ізраїль посилили оборонну співпрацю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері. Країни обмінюються даними розвідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг з президентом Гвінеї-Бісау.

Президент України повідомив, що задоволений результатами співпраці, яка активізувалась останніми днями. Також він підкреслив, що приділяє багато часу відносинам з ізраїльськими партнерами.

"Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний", - сказав Зеленський.

Зі слів Зеленського, відомо, що почали співпрацю українська та ізраїльска розвідки. Остання підтвердила інформацію, що Росія використала близько 400 іранських дронів, атакуючи цивільну і енергетичну інфраструктуру України.

Раніше стало відомо, що Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, щоб збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Тоді ж Володимир Зеленський звернувся до ізраїльских партнерів з закликом передати Україні системи ППО.

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