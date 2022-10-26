"Наблюдается положительный тренд": Зеленский об оборонном сотрудничестве с Израилем
Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. Страны обмениваются данными разведки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг с президентом Гвинеи-Бисау.
Президент Украины сообщил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни. Также он подчеркнул, что уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами.
"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.
Ранее стало известно, что Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Тогда же Владимир Зеленский обратился к израильским партнерам с призывом передать Украине системы ПВО .