Масштабний збій у роботі оператора "Київстар": немає покриття та не ловить інтернет

Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв'язку. Офіційних повідомлень від "Київстару" не надходило, сайт оператора недоступний.

Фото: сайт "Київстару" на даний момент недоступний

В окремих регіонах крім мобільного зв'язку не працює і дротовий Інтернет.

В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв'язку.

Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Раніше ми повідомляли, що в російських дронах знайшли SIM-карту "Київстар". Компанія вже розбирається в ситуації.

До речі, абоненти "Київстару" отримали SMS-розсилку із закликом до державної зради.