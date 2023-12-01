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У російських дронах знайшли SIM-карту українського оператора

П'ятниця 01 грудня 2023 06:47
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У російських дронах знайшли SIM-карту українського оператора Фото: у російських дронах знайшли SIM-карту українського оператора (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У російських дронах, які країна агресор запускає по території України, було знайдено SIM-карту українського оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) та "Київстар" у "Twitter".

За попередніми даними, РФ використовує SIM-карти оператора "Київстар".

Це нібито дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.

У російських дронах знайшли SIM-карту українського оператораФото: безпілотник з SIM-картою (twitter.com/mil_in_ua)

У самій компанії також відреагували на поширену інформацію. Там заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".

У російських дронах знайшли SIM-карту українського оператора

У російських дронах знайшли SIM-карту українського оператора

Фото: скріншот (twitter.com/TwiyKyivstar)

Варто зауважити, що це вже не перший випадок, коли РФ використовує українських операторів. Зокрема раніше "Київстар" заявляв про те, що користувачі отримали SMS-розсилку з закликами до державної зради.

Атака РФ по Україні 30 листопада

Минулої ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.

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