Масштабный сбой в работе оператора "Киевстар": нет покрытия и не ловит интернет

Пользователи в соцсетях массово сообщают об отсутствии связи. Официальных сообщений от "Киевстара" не поступало, сайт оператора недоступен.

Фото: сайт "Киевстара" на данный момент недоступен

В отдельных регионах помимо мобильной связи не работает и проводной Интернет.

В эфире национального марафона также подтвердили информацию и сообщили, что у сотрудников, пользующихся этим оператором, сейчас нет связи.

Пользователи сообщают о проблемах со связью в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее мы сообщали, что в российских дронах нашли SIM-карту "Киевстар". Компания уже разбирается в ситуации.

К слову, абоненты "Киевстара"получили SMS-рассылку с призывом к государственной измене.