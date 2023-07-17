Спостерігаємо з цікавістю. В СБУ офіційно прокоментували підрив Кримського мосту

У спецслужбі зазначили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мості СБУ обов’язково розкриє після перемоги України.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", - сказав Дехтяренко.

Він також нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника.

Водночас Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російського війська.

Атака на Кримський міст

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо, один проліт мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі - пошкоджено. Автомобільні та залізничні шляхи перекриті.

Джерела РБК-Україна повідомили, що атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Тим часом в Росії заявили, що міст нібито атакували два українські дрони. Там назвали інцидент терактом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.