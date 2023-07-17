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Наблюдаем с любопытством. В СБУ официально прокомментировали подрыв Крымского моста

Фото: спикер СБУ Артем Дехтяренко (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали атаки на Крымский мост после победы в войне против России.

Об этом спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил в комментарии РБК-Украина.

В спецслужбе отметили, что все детали по организации "бавовни" на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины.

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - сказал Дехтяренко.

Он также напомнил, что в одном из интервью глава спецслужбы Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

В то же время Крымский мост является одним из транспортных коридоров военных поставок для российских войск.

Атака на Крымский мост

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Предварительно, один пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи - поврежден. Автомобильные и железнодорожные пути перекрыты.

Источники РБК-Украина сообщили, что атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

Тем временем в России заявили, что мост якобы атаковали два украинских дрона. Там назвали инцидент терактом.

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Служба безопасности УкраиныКрымский мост