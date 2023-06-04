Спостерігаємо кінець епохи "путінської стабільності": Подоляк про події в Шебекіно

"Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, найголовніше довкола подій в Бєлгородській області, це тотальне інформаційне ігнорування.

"Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує - чи не так?", - додав Подоляк.

Рейд до Бєлгородській області

На початку червня "Російський добровольчий корпус" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області. Воїни вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, які були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Сьогодні, 4 червня, стало відомо про те, що повстанці зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області. Тим часом "РДК" та легіон "Свобода Росії" закликають російську армію здаватися.