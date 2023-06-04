Наблюдаем конец эпохи "путинской стабильности": Подоляк о событиях в Шебекино

"Россиянам стоит присмотреться… Хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол уголовных банд, безвластие", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, самое главное вокруг событий в Белгородской области, это тотальное информационное игнорирование.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует - не правда ли?", - добавил Подоляк.

Рейд в Белгородскую область

В начале июня "Российский добровольческий корпус" приступил к второй фазе рейда в Белгородскую область. Воины ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом.

Сегодня, 4 июня, стало известно о том, что повстанцы зашли в пригород Шебекино Белгородской области. Тем временем "РДК" и легион "Свобода России" призывают российскую армию сдаваться.