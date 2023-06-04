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Наблюдаем конец эпохи "путинской стабильности": Подоляк о событиях в Шебекино

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшние события в Шебекино Белгородской области можно рассматривать как будущее России и конец эпохи "путинской стабильности".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россиянам стоит присмотреться… Хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол уголовных банд, безвластие", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, самое главное вокруг событий в Белгородской области, это тотальное информационное игнорирование.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует - не правда ли?", - добавил Подоляк.

Рейд в Белгородскую область

В начале июня "Российский добровольческий корпус" приступил к второй фазе рейда в Белгородскую область. Воины ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом.

Сегодня, 4 июня, стало известно о том, что повстанцы зашли в пригород Шебекино Белгородской области. Тем временем "РДК" и легион "Свобода России" призывают российскую армию сдаваться.

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