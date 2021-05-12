UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение 2-3 лет, - Таран

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны.

Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.

"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.

Ранее он говорил, что министерство завершает подготовку Плана обороны Украины. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.

В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины.

Напомним, Таран заявил, что военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Отметим, Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВМСЧерное мореРоссийская ФедерацияУкраина