Военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе, - Таран

Военная политика, которую Кремль разворачивает на постсоветском пространстве, угрожает не только странам Черноморского и Балтийского регионов. Она может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе .

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на Всеукраинском форуме "Украина 30" .

Он отметил, что Россия создала в собственных интересах конфликт в Приднестровье и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

Кроме того, Москва наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводят масштабные военные учения на западных границах РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе", - сказал Таран.