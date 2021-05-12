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Военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе, - Таран

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Среда 12 мая 2021 10:32
Военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе, - Таран Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Военная политика, которую Кремль разворачивает на постсоветском пространстве, угрожает не только странам Черноморского и Балтийского регионов. Она может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Он отметил, что Россия создала в собственных интересах конфликт в Приднестровье и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

Кроме того, Москва наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводят масштабные военные учения на западных границах РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе", - сказал Таран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Напомним, президент России Владимир Путин пригрозил странам "с агрессивными планами". По его словам, Россия будет обеспечивать права русского народа и твердо защищать национальные интересы.

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