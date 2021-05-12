Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом 2-3 років, - Таран

Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.

"Реалізація вже закладених проєктів дозволить протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.

Раніше він говорив, що міністерство завершує підготовку Плану оборони України. Також завершується і підготовка Стратегічного оборонного бюлетеню.

Зокрема, був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону України, про Збройні сили України.