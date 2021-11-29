Способен ломать деревья. Гидрометцентр предупредил о шквалистом ветре 30 ноября

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью, по всей территории Украины, скорость ветра будет достигать отметки 15-20 м/с.

В то же время самые мощные порывы будут отмечаться на востоке, особенно в Приазовье. Там скорость будет достигать 20-25 м/с, а в портах до 28 м/c. Таких порывов достаточно, чтобы ломать деревья.

"А что днем? Завтра днем порывистым останется ветер в западных и северных областях, также 15-20 м/с, а на крайнем севере страны до 22 м/с", - добавляет пресс-служба.

Также из-за южного циклона стоит ожидать значительные дожди на юго-восточной Украине.