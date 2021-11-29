ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Способен ломать деревья. Гидрометцентр предупредил о шквалистом ветре 30 ноября

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 16:12
Способен ломать деревья. Гидрометцентр предупредил о шквалистом ветре 30 ноября Фото: Гидрометцентр предупредил о шквалистом ветре 30 ноября (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

30 ноября по всей территории Украины ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать скорости до 20 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью, по всей территории Украины, скорость ветра будет достигать отметки 15-20 м/с.

В то же время самые мощные порывы будут отмечаться на востоке, особенно в Приазовье. Там скорость будет достигать 20-25 м/с, а в портах до 28 м/c. Таких порывов достаточно, чтобы ломать деревья.

"А что днем? Завтра днем порывистым останется ветер в западных и северных областях, также 15-20 м/с, а на крайнем севере страны до 22 м/с", - добавляет пресс-служба.

Также из-за южного циклона стоит ожидать значительные дожди на юго-восточной Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ