Здатний ламати дерева. Гідрометцентр попередив про шквалистий вітер 30 листопада

30 листопада по усій території України очікується посилення вітру. Пориви досягатимуть швидкості до 20 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з даними гідрометцентру, вночі, по усій території України, швидкість вітру досягатиме позначки 15-20 м/с.

Водночас самі потужні пориви відзначатимуться на сході, особливо у Приазов’ї. Там швидкість досягатиме 20-25 м/с, а в портах до 28 м/c. Таких поривів достатньо, аби ламати дерева.

"А що вдень? Завтра вдень поривчастим залишиться вітер на західних та північних областях, також 15-20 м/с, а на крайній півночі країни до 22 м/с", - додає пресслужба.

Також через південний циклон варто очікувати значні дощі на південно-східній Україні.