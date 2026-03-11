ua en ru
"Чемпіони терору": ГУР оприлюднило дані про спортсменів РФ, які воювали проти України

14:10 11.03.2026 Ср
3 хв
Серед них офіцери та депутати, які планують участь у міжнародних змаганнях
aimg Тетяна Степанова
"Чемпіони терору": ГУР оприлюднило дані про спортсменів РФ, які воювали проти України Фото: ГУР оприлюднило дані про російських спортсменів, які воювали проти України (Getty Images)

Українська розвідка оприлюднила дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України та портал "War&Sanctions".

Зазначається, що дані оприлюднило ГУР у співпраці з Міністерством молоді і спорту та Центром протидії дезінформації РНБО України.

Серед оприлюднених російських "параспортсменів":

  1. Артемій Рєпкін - підполковник збройних сил РФ, член паралімпійської збірної Чувашії з легкої атлетики, учасник Чемпіонату світу Міжнародної ради військового спорту (CISM) з параатлетики 2025 року в Кіто (Еквадор) у складі збірної команди збройних сил Росії, депутат чебоксарської міської ради депутатів, член всеросійської політичної партії "Единая Россия" та безпосередній учасник війни проти України у статусі заступника командира 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії.
  2. Дмитро Борисов - капітан збройних сил РФ, член паралімпійської збірної Росії з паверліфтингу, капітан команди ветеранів так званої "СВО" зі следж-хокею "звєзда", брав участь у війні проти України на посаді командира мотострілецької роти 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії;
  3. Антон Лішик - старший прапорщик збройних сил РФ, член збірної команди збройних сил Росії, учасник чемпіонату світу зі стрільби з лука Міжнародної ради військового спорту 2024 року в Дацці (Бангладеш), чинний учасник війни проти України, старшина дисциплінарної роти 36-го окремого дисциплінарного батальйону.
  4. Андрій Ровенський - член збірної Новосибірської області з пауерліфтингу. У 2025 році брав участь у тренувальних зборах разом із національною збірною з пауерліфтингу для осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Безпосередній добровільний учасник війни проти України, колишній десантник, брав участь у бойових діях на тимчасово окупованій Луганщині на посаді старшого стрільця.

"Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі. Держава-агресор використовує паралімпійський спорт як інструмент для повноцінного повернення до світової спортивної спільноти", - наголосили в ГУР.

Російські спортсмени воюють проти України

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка разом із партнерами викрила масштабну схему легалізації російських військових у міжнародному паралімпійському русі.

ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".

Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора. Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.

Скандальне рішення щодо РФ і Білорусі

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026, яка стартувала 6 березня.

Згідно з рішенням, шість російських атлетів змагатимуться в гірськолижному спорті, сноубордингу та лижних перегонах, а чотири представники Білорусі - винятково в лижних перегонах.

Головною особливістю цього допуску є повернення національної символіки: вперше з 2014 року російські параатлети виступають під прапором своєї держави. Це рішення фактично скасовує обмеження.

