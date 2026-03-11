"Чемпіони терору": ГУР оприлюднило дані про спортсменів РФ, які воювали проти України

Українська розвідка оприлюднила дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України та портал "War&Sanctions" .

"Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі. Держава-агресор використовує паралімпійський спорт як інструмент для повноцінного повернення до світової спортивної спільноти", - наголосили в ГУР.

Зазначається, що дані оприлюднило ГУР у співпраці з Міністерством молоді і спорту та Центром протидії дезінформації РНБО України.

Російські спортсмени воюють проти України

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка разом із партнерами викрила масштабну схему легалізації російських військових у міжнародному паралімпійському русі.

ГУР МО України у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації оприлюднили дані російських спортсменів, які потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої "СВО".

Десятки окупантів, які брали участь у наступі на Київ, штурмах Авдіївки та Попасної, наразі офіційно числяться у спортивних збірних країни-агресора. Фактично, таким чином Росія намагається легалізувати колишніх комбатантів, які отримали інвалідності під час агресії проти України, інтегруючи їх у світову спортивну спільноту.

Скандальне рішення щодо РФ і Білорусі

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026, яка стартувала 6 березня.

Згідно з рішенням, шість російських атлетів змагатимуться в гірськолижному спорті, сноубордингу та лижних перегонах, а чотири представники Білорусі - винятково в лижних перегонах.

Головною особливістю цього допуску є повернення національної символіки: вперше з 2014 року російські параатлети виступають під прапором своєї держави. Це рішення фактично скасовує обмеження.