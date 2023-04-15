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Спортсмени і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції проти Росії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з указом №228/2023, санкції застосовують щодо 82 діячів, які пов'язані зі спротом. Серед них олімпійські чемпіони.

До списку, наприклад, увійшов колишній воротар збірної Росії з футболу та гравець клубу "ЦСКА" Ігор Акінфєєв. При цьому обмеження застосували до доньки глави міноборони РФ Сергія Шойгу, президента федерації тріатлону РФ Ксенії, міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха і гімнастки.

Водночас указом №227/2023 затверджуються санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. Серед фізосіб - вчені та підприємці, а серед юросіб - товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" та "Группа компаний "Иннотех", акціонерні товариства "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".

Нагадаємо, ще 7 квітня Зеленський анонсував нові санкції України проти осіб, які працюють на агресію Росії.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, антиросійські санкції України є частиною глобального тиску на країну-агресора.

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