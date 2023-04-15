Спортсмены и не только. Зеленский утвердил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Согласно указу №228/2023, санкции применяют в отношении 82 деятелей, которые связаны со спротом. Среди них есть олимпийские чемпионы.
В список, к примеру, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба "ЦСКА" Игорь Акинфеев. При этом ограничения применили к дочке главы минобороны РФ Сергея Шойгу, президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма республики Беларусь Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хоркиной.
В то же время указом №227/2023 утверждаются санкции против 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди физлиц - ученые и предприниматели, а среди юрлиц - общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".
Напомним, еще 7 апреля Зеленский анонсировал новые санкции Украины против лиц, которые работают на агрессию России.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, антироссийские санкции Украины являются частью глобального давления на страну-агрессора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.