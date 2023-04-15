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Спортсмены и не только. Зеленский утвердил новые санкции против России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно указу №228/2023, санкции применяют в отношении 82 деятелей, которые связаны со спротом. Среди них есть олимпийские чемпионы.

В список, к примеру, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба "ЦСКА" Игорь Акинфеев. При этом ограничения применили к дочке главы минобороны РФ Сергея Шойгу, президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма республики Беларусь Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хоркиной.

В то же время указом №227/2023 утверждаются санкции против 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди физлиц - ученые и предприниматели, а среди юрлиц - общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".

Напомним, еще 7 апреля Зеленский анонсировал новые санкции Украины против лиц, которые работают на агрессию России.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, антироссийские санкции Украины являются частью глобального давления на страну-агрессора.

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