Спортсмены и не только. Зеленский утвердил новые санкции против России

Согласно указу №228/2023, санкции применяют в отношении 82 деятелей, которые связаны со спротом. Среди них есть олимпийские чемпионы.

В список, к примеру, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба "ЦСКА" Игорь Акинфеев. При этом ограничения применили к дочке главы минобороны РФ Сергея Шойгу, президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма республики Беларусь Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хоркиной.

В то же время указом №227/2023 утверждаются санкции против 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди физлиц - ученые и предприниматели, а среди юрлиц - общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".